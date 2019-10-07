Двое жительниц Гагаузии пострадали в серьёзном ДТП (ФОТО)

Двое жительниц Гагаузии пострадали в серьёзном ДТП (ФОТО)

Две жительницы села Томай пострадали в результате дорожного-транспортного происшествия, произошедшего в ночь с 5 на 6 октября.

После отдыха у знакомых девушки решили вернуться в Томай попутным транспортом. Неизвестный водитель согласился их подвезти, но при въезде в Ферапонтьевку не справился с управлением и слетел в кювет, пишет gagauzinfo.md.

В результате инцидента водитель смог выбраться из машины и вызвал на помощь друзей. Пострадавшие были доставлены виновником ДТП на другом транспортном средстве в пункт скорой помощи в Авдарме, а оттуда перевезены в Комратскую районную больницу. Врачи диагностировали у обеих девушек серьёзные травмы опорно-двигательного аппарата.

Обстоятельства инцидента выясняются. Полиция ведёт поиски водителя, скрывшего свою личность.

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