Двое жителей Приднестровья погибли при пожаре в своих домах (ФОТО)

0

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Слободзейского РОВД в прошедшую субботу. Житель села Чобручи решил проведать соседа. В доме он обнаружил заполненную дымом комнату и в ней – 61-летнего товарища, уже не подававшего признаков жизни. Мужчина залил тлеющий матрац водой и вызвал спасателей.

По предварительной версии, хозяин дома уснул с непотушенной сигаретой. У кровати было найдено множество окурков, пишет mvdpmr.org.

Второй несчастный случай произошёл в воскресенье в селе Гармацкое. Утром соседи увидели полыхающий жилой дом и вызвали пожарную охрану.

Спасатели ворвались в объятый пламенем дом, но 70-летний хозяин жилища был уже мёртв. Со слов односельчан, хозяин жилья передвигался только на инвалидной коляске, часто выпивал и курил в помещении.

По факту пожаров проводятся разбирательства. Причины возгораний устанавливаются.