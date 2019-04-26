Двое жителей Липкан попались с килограммом психотропных веществ (ФОТО)

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Двое жителей Липкан задержаны за изготовление и распространение наркотических веществ на территории страны. Задержание произошло вечером 25 апреля.

Согласно оперативной информации, молодые люди собирались на территории бывшего консервного завода в Липканах, где изготавливали запрещённые вещества. В результате были задержаны два гражданина 33 и 25 лет, уроженцы вышеупомянутого населённого пункта. Было установлено, что задержанные хранили в здании бывшего консервного завода определённое количество растительной массы, из которой впоследствии изготавливали психотропные вещества. В ходе обыска был обнаружен и изъят 1 кг растительной массы со специфическим запахом, семена конопли и самодельное устройство для употребления наркотиков.

Задержанные не захотели общаться с правоохранительными органами. Если их вина будет доказана, мужчинам грозит от 1 до 6 лет тюремного заключения с лишением права занимать определённые должности.