Двое жителей Липкан попались с килограммом психотропных веществ (ФОТО)

Двое жителей Липкан попались с килограммом психотропных веществ (ФОТО)

Двое жителей Липкан задержаны за изготовление и распространение наркотических веществ на территории страны. Задержание произошло вечером 25 апреля.

Согласно оперативной информации, молодые люди собирались на территории бывшего консервного завода в Липканах, где изготавливали запрещённые вещества. В результате были задержаны два гражданина 33 и 25 лет, уроженцы вышеупомянутого населённого пункта. Было установлено, что задержанные хранили в здании бывшего консервного завода определённое количество растительной массы, из которой впоследствии изготавливали психотропные вещества. В ходе обыска был обнаружен и изъят 1 кг растительной массы со специфическим запахом, семена конопли и самодельное устройство для употребления наркотиков.

Задержанные не захотели общаться с правоохранительными органами. Если их вина будет доказана, мужчинам грозит от 1 до 6 лет тюремного заключения с лишением права занимать определённые должности.

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