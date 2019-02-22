Двое жителей Комратского района попались на краже автомобильных колёс

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Вечером 19 января в дежурную часть ИП Комрат поступило сообщение от жителя села Конгаз Комратского района 1985 г. р. Мужчина сообщил, что несколькими часами ранее два неизвестных парня проникли на территорию его домовладения, откуда похитили три автомобильных колеса на титановых дисках R-13 стоимостью 2 000 леев, а также попытались похитить велосипед модели стоимостью 1 500 леев.

По данному факту сотрудниками Инспектората полиции Комрат было начато уголовное преследование, пишет upatogagauzia.md. За кражу законом предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 650 до 1 350 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 4 лет.

С целью раскрытия данного преступления сотрудниками Инспектората полиции Комрат были проведены мероприятия, в результате которых преступники были установлены. Ими оказались двое жителей села Конгаз Комратского района 1991 г. р. Также в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, направленные на установление истины по данному делу.