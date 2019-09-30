Двое жителей Кагула ответят перед законом за производство и сбыт запрещённых веществ

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Двое мужчин в возрасте 28 и 48 лет из Кагульского района были задержаны полицией за производство и сбыт наркотических веществ.

Как пишет jurnal.md, 48-летний мужчина был задержан после того, как во дворе его дома правоохранители обнаружили плантацию конопли. Ещё один случай был зарегистрирован накануне: 28-летний житель Кагула был задержан, имея при себе пакетик с наркотическим веществом (метамфетамин).

Всё изъятое было передано на экспертизу. На имена мужчин были заведены уголовные дела.