Двое жителей Кагула ответят перед законом за производство и сбыт запрещённых веществ

Двое жителей Кагула ответят перед законом за производство и сбыт запрещённых веществ

Двое мужчин в возрасте 28 и 48 лет из Кагульского района были задержаны полицией за производство и сбыт наркотических веществ.

Как пишет jurnal.md, 48-летний мужчина был задержан после того, как во дворе его дома правоохранители обнаружили плантацию конопли. Ещё один случай был зарегистрирован накануне: 28-летний житель Кагула был задержан, имея при себе пакетик с наркотическим веществом (метамфетамин).

Всё изъятое было передано на экспертизу. На имена мужчин были заведены уголовные дела.

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