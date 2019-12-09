Двое жителей Григориополя попали в больницу из-за бытовых травм

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В минувшие выходные в дежурную часть Григориопольского РОВД поступило два сообщения о травмах, полученных гражданами в быту. Первый инцидент произошёл в субботу в селе Красногорка.

Сельчанин обрабатывал огород при помощи мотоблока. В какой-то момент нога 34-летнего мужчины оказалась намотана на фрезу сельхозтехники. До прибытия “скорой” сельчане вытащили пострадавшего и оказали первую медицинскую помощь, пишет mvdpmr.org.

Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. У него диагностирована травматическая ампутация левой голени, травматический шок второй степени.

Сообщение о ещё одном происшествии поступило в воскресенье. В больницу привезли 50-летнего мужчину с переломами обеих ног. В ходе разбирательства выяснилось, что инцидент произошёл на территории одного из частных домовладений села Шипка.

Готовясь к зиме, сельчанин позвал соседа помочь закрыть плёнкой фронтон дома. Забравшись на лестницы, мужчины стали работать. В какой-то момент неустойчивое сооружение под помощником пошатнулось, и мужчина упал на землю с 8-метровой высоты. Ему удалось приземлиться на ноги, что позволило избежать более серьёзных травм.

Оба случая расследуют органы правопорядка.