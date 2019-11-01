Двое жителей Гагаузии ответят за угоны мотоциклов

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Жители сёл Котовское и Буджак попались на угоне мотоциклов. Об этом сообщили в управлении полиции Гагаузии.

Первый инцидент произошёл утром 26 октября. Неизвестный совершил угон мотоцикла, после чего скрылся на нём в неизвестном направлении, пишет gagauzinfo.md. В результате поисков местонахождение и транспортного средства, и угонщика было установлено. Преступником оказался житель Буджака, 25-летний уроженец села Чок-Майдан.

Два дня спустя в Конгазе неизвестные угнали ещё один мотоцикл у 68-летнего хозяина. Полиция также установила личность преступника. Им оказался 20-летний житель села Котовское, пишет источник.

Похищенные транспортные средства были возвращены законным хозяевам. Обстоятельства инцидента выясняются.