Двое жителей Дубоссар погибли из-за нарушения правил пожарной безопасности

Двое жителей Дубоссар погибли из-за нарушения правил пожарной безопасности

В минувшую пятницу вечером в Дубоссарах загорелся частный дом. Поднимавшиеся над строением языки пламени увидели соседи, которые и вызвали спасателей.

Полтора часа понадобилось двум пожарным бригадам для борьбы с пламенем. Площадь возгорания составила 60 кв. м. В одной из комнат спасатели обнаружили тела мужчины и женщины: 79-летней матери и её 57-летнего сына, пишет mvdpmr.org.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Рядом с кроватью на полу была найдена обгоревшая электроплита с открытым нагревательным элементом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md