Двое жителей Дубоссар погибли из-за нарушения правил пожарной безопасности

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В минувшую пятницу вечером в Дубоссарах загорелся частный дом. Поднимавшиеся над строением языки пламени увидели соседи, которые и вызвали спасателей.

Полтора часа понадобилось двум пожарным бригадам для борьбы с пламенем. Площадь возгорания составила 60 кв. м. В одной из комнат спасатели обнаружили тела мужчины и женщины: 79-летней матери и её 57-летнего сына, пишет mvdpmr.org.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Рядом с кроватью на полу была найдена обгоревшая электроплита с открытым нагревательным элементом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.