Двое жителей Чадыр-Лунги пытались нелегально вернуться в страну (ФОТО)

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Двое жителей Чадыр-Лунгского района были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы. Их заметили пограничники в Вулканештах.

Мужчины в возрасте 24 и 33 лет были обнаружены в 100 метрах от границы. Один из молодых людей заявил, что находился на Украине, когда у него истёк срок действия паспорта. У второго мужчины не было разрешения на пребывание на территории соседней страны. Это и заставило граждан попытаться незаконно пересечь государственную границу, чтобы вернуться в Молдову.

Нарушители были задержаны. Им грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.