Двое жителей Бричан получили по 15 лет за изнасилование несовершеннолетних

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Двое жителей Бричанского района были приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа. Было доказано, что они совершили преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Первый случай произошёл весной 2013 года в селе Мэркэуць. 38-летний подсудимый ночью ворвался в дом соседа, намереваясь изнасиловать 17-летнюю девушку. Девушке удалось убежать к соседям, однако подсудимый поймал её 12-летнюю сестру, насильно вывел в сад и подверг сексуальному насилию. Братья пострадавшей обратились в полицию, и обвиняемый был задержан. Однако спустя около двух месяцев после преступления обвиняемого освободили из-под стражи. Мужчине удалось покинуть страну, после чего его объявили в международный розыск. Преступник был задержан через 5 лет после совершения преступления властями Российской Федерации. Прошлым летом мужчину экстрадировали в Молдову для привлечения к уголовной ответственности.

Другой случай произошёл в июле 2018 года в городе Липканы, прямо в доме 55-летнего обвиняемого. 13-летняя девочка зашла к соседу по просьбе своих родителей, которым что-то понадобилось. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю и приказал никому не рассказывать о случившемся. Через два дня инцидент повторился, и тогда жертва рассказала о произошедшем матери. Женщина обратилась в полицию, подозреваемого задержали.

В настоящее время оба задержанных отбывают наказание.