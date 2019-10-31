Двое задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег окажутся в суде

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о передаче в суд дела двоих молодых людей, обвиняемых в отмывании денег (около 500 000 леев), добытых в результате мошенничества.

В частности, они создали схему контрабанды наркотиков на сумму около 9 млн леев, которые распространяли на территории Молдовы. Молодые люди также занимались отмыванием денег, полученных в результате преступной деятельности. За преступниками велось наблюдение в течение года.

Согласно накопленным данным, члены ОПГ сбывали наркотики через Telegram. Доступ был разрешён только проверенным пользователям. Покупатели переводили деньги и присылали организаторам фото квитанции об оплате, после чего получали сообщение с указанием места хранения “закладки”.

Параллельно с данной преступной группировкой также работали двое 20-летних парней, которые создали аналогичные каналы в Telegram, где публиковали те же объявления о продаже наркотиков. После того, как клиент вносил деньги, потенциального покупателя удаляли из группы. Чтобы скрыть следы преступной деятельности, мошенники переводили полученные деньги в рубли, отправляли в Россию и обратно и т. п.

Так, в период с февраля 2018 года по август 2019 года на банковские счета, открытые в Молдове, было перечислено 482 395,09 лея, которые злоумышленники затем снимали в столичных банкоматах. За совершённые деяния молодым людям грозит тюремное заключение на срок до 10 и 4 лет соответственно.