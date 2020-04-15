Двое взрослых и два ребёнка пострадали в ДТП на Ботанике (ВИДЕО)

Двое взрослых и два ребёнка пострадали в ДТП на Ботанике (ВИДЕО)

Водитель и три пассажира пострадали в серьёзной аварии, произошедшей вчера на пересечении бульвара Дечебал с улицей Трандафирилор.

Как сообщила для publika.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, 30-летняя женщина за рулём Volkswagen Golf столкнулась с Volkswagen Polo под управлением 32-летнего мужчины. В результате удара пострадали водитель Golf и три пассажира второго авто: 32-летняя женщина и двое детей в возрасте 3 и 8 лет.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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