Двое взрослых и четверо детей перевернулись на лодке в 4 км от румынской границы: их удалось спасти

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Инцидент произошёл несколько дней назад в водохранилище Костешты-Стынка вблизи населённого пункта Дуруитоаря Рышканского района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, люди, которые находились на берегу, заметили в водохранилище лодку. После того, как она пропала из виду, очевидцы услышали крики о помощи, поэтому немедленно позвонили в cлужбу 112.

Спасатели обнаружили лодку и пострадавших в 4 км от румынской границы. В лодке находились двое взрослых в возрасте 34 и 32 лет, а также четверо детей в возрасте 4, 6, 7 и 10 лет.

Сотрудникам ГИЧС удалось в кратчайшие сроки вытащить потерпевших из воды с помощью спасательных кругов и специальных верёвок, что позволило избежать трагедии. В результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.