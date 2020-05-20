Двое водителей с поддельными доверенностями попались автоинспекторам

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В Бендерах автоинспекторы задержали двух водителей с поддельными доверенностями на авто.

Первый автомобиль – ВАЗ-2106 – дорожные инспекторы остановили за административное нарушение: у машины в вечернее время не горели фары. Милиционеры, пишет mvdpmr.org, стали проверять документы. Выяснилось, что водитель, минуя официальное переоформление, решил самостоятельно переписать доверенность и продлить её срок.

Ещё один поддельный документ обнаружили у водителя Opel. В рукописной доверенности, которую предъявил мужчина, имелись явные исправления. Как признался автолюбитель, он собственноручно изменил срок её действия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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