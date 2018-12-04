Двое тираспольчан подрались в очереди в магазине

Звонок в милицию поступил от работников одного из магазинов, расположенных в Октябрьском микрорайоне Тирасполя. Заявитель сообщил, что компания молодых людей, находясь в торговом зале, у кассы, стала громко выяснять отношения. Охранник вывел троих дебоширов на улицу.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, к приезду сотрудников патрульно-постовой службы один из участников конфликта перешёл от стадии угроз к применению физической силы в отношении своего оппонента. Нарушителей общественного порядка доставили в милицию. У 26-летнего потерпевшего медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины на лице.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – 26-летний житель села Суклея – был задержан.