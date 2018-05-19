Двое рыбничан умудрились украсть велосипед, пристёгнутый металлическим тросом

Милиция арестовала воров, которые, как оказалось, были причастны ещё как минимум к одной краже.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, двое жителей Рыбницы 18 и 20 лет украли велосипед 48-летнего жителя многоквартирного дома на улице Юбилейной. Металлический трос, которым «Азимут» был пристёгнут к решётке на лестничной площадке, препятствием для воров не стал. Сотрудники милиции быстро идентифицировала злоумышленников, которые в ходе допроса рассказали, кому продали украденное.

Помимо этого, криминальные приятели сообщили о ещё одном совершённом ими хищении. В апреле прошлого года они обокрали 21-летнюю горожанку, также проживающую на улице Юбилейной. Из кладовой, оборудованной на лестничной площадке, они вынесли банки с консервированными овощами. В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Стоит отметить, что потерпевшие в милицию не обратились, а кражи были выявлены и раскрыты сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Ещё один случай кражи произошёл в селе Красненькое. От действий воров пострадал 71-летний пожилой мужчина, у которого из подвала похитили ящик с картофелем и бочку с вином. Сумма ущерба для пенсионера значительная – 680 рублей приднестровских рублей. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 37-летний односельчанин заявителя.

По фактам краж ведётся разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.