Двое рецидивистов и подросток обокрали сельчанина, пока того не было дома

Злоумышленники проникли ночью в дом в селе Незавертайловка, когда хозяин отсутствовал.
Утром 49-летний мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона, а со двора – велосипеда и двух пластиковых бочек.
Вскоре были задержаны трое подозреваемых: ранее судимые мужчины 26 и 27 лет и несудимый 17-летний парень. Похищенное имущество у них изъяли, передаёт пресс-служба МВД ПМР.
По факту кражи проводится проверка.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии