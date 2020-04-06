Двое рецидивистов и подросток обокрали сельчанина, пока того не было дома

0

Злоумышленники проникли ночью в дом в селе Незавертайловка, когда хозяин отсутствовал.

Утром 49-летний мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона, а со двора – велосипеда и двух пластиковых бочек.

Вскоре были задержаны трое подозреваемых: ранее судимые мужчины 26 и 27 лет и несудимый 17-летний парень. Похищенное имущество у них изъяли, передаёт пресс-служба МВД ПМР.

По факту кражи проводится проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.