Обчистили автосервис, чтобы купить алкоголь: нарушители задержаны

Обчистили автосервис, чтобы купить алкоголь: нарушители задержаны

Оперативники прибыли на место происшествия и задержали подозреваемых за 15 минут.

Как сообщает mvdpmr.org, кража была совершена на территории одного из автосервисов в Бендерах, куда днём наведались двое ранее судимых горожан. Приятели 34 и 39 лет искали металл, который можно сдать, чтобы на вырученные деньги приобрести спиртное. Выбрав момент, когда работники автосервиса отлучились, они похитили насос гидроусилителя руля от автомобиля Mazda. Средняя стоимость 3-килограммового металлического устройства – около 3,5 тысяч приднестровских рублей.

Кражу заметил сотрудник автосервиса и вызвал милицию. Неудачливых воров, которые спешно покинули место преступления, правоохранители настигли с поличным на одной из улиц города. Похищенное возвращено владельцу. По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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