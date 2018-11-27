Двое приднестровцев пытались угнать машину односельчанина, но попались с поличным

Двое приднестровцев пытались угнать машину односельчанина, но попались с поличным

Сотрудники Слободзейского РОВД по горячим следам раскрыли преступление, совершённое в селе Фрунзе. Около часа ночи неизвестные пробрались в салон автомобиля марки Mazda, припаркованного у ворот частного дома на улице Ленина.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сосед, услышавший шум возле машины, позвонил 27-летнему автовладельцу. К этому времени злоумышленники уже успели повредить обивку сидений и панель приборов в иномарке. После неудачной попытки угнать транспортное средство мужчины скрылись, а хозяин авто сообщил о случившемся стражам порядка.

Участковый инспектор милиции установил личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое братьев 25 и 29 лет – односельчане заявителя.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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