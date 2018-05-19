Двое приднестровцев оказались в больнице после ожесточенных драк

Один из инцидентов произошел 17 мая в Тирасполе.

Ночью на одной из улиц города внезапно вспыхнула ссора между 23-летним молодым человеком и тремя незнакомыми ему людьми. Завязалась драка, в ходе которой один из молодчиков ударил жертву острым предметом в живот. Хулиганы скрылись.

Пострадавший был госпитализирован, а злоумышленников задержали по горячим следам.

– Ими оказались горожане 26-33 лет. По заявлению пострадавшего ведётся дознание, обстоятельства случившегося устанавливаются, – сообщает МВД Приднестровья.

В те же сутки серьезно избитым оказался житель одного из населенных пунктов Слободзейского района. На этот раз пострадавшим оказался 40-летний мужчина: он получил травмы, подравшись с собутыльником.

Конфликт между ними произошёл в доме пострадавшего днём, после совместного употребления спиртных напитков. 30-летний хулиган задержан, проводится разбирательство.