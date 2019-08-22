Двое представителей Республики Башкортостан были удостоены дипломов молдавского парламента

0

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с официальными представителями Республики Башкортостан Российской Федерации и вручила им дипломы парламента 1-й степени – за заслуги в продвижении и укреплении молдавско-российских отношений.

– Поблагодарила за вклад в реконструкцию мемориала воинской славы «Высота Ломакина» в общине Рэскэець, района Штефан-Водэ, Алексея Шмелева, главу администрации города Октябрьский, Республики Башкортостан Российской Федерации, и Ахмета Ишмухаметова, депутата Государственного собрания, Курултай, Республики Башкортостан Российской Федерации. Торжественное открытие отреставрированного мемориала состоится 23 августа этого года и приурочено к 75-летней годовщине освобождения района Штефан Водэ в результате Ясско-Кишиневской операции во время Великой Отечественной войны, – отметила спикер на своей странице в соцсети.

Во встрече также участвовали Татьяна Кунецки, председатель Группы дружбы с Федеральным Собранием Российской Федерации, депутаты Александр Нестеровский, Григоре Новак и Николай Гуцул, председатель правозащитной организации славян “Вече” в Республике Молдова.