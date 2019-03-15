Двое предприимчивых молдаван пытались попасть в Германию по поддельным паспортам (ФОТО)

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Двое граждан Молдовы хотели попасть в Германию по фальшивыми удостоверениями личности. Инцидент произошёл в пункте пропуска “Хуши-Яссы”.

По словам румынских пограничников, для проверки был остановлен микроавтобус, следовавший по маршруту “Кишинёв-Германия”. За рулём находился 25-летний мужчина с двойным гражданством: Румынии и Молдовы, пишет publika.md.

В микроавтобусе было ещё шесть человек. В результате проверок в кошельке одного из них было найдено румынское удостоверение личности с признаками фальсификации.

Немногим позже в пункте пересечения границы “Албица-Яссы” был остановлен автомобиль с молдавскими регистрационными номерами. За рулём находился 28-летний гражданин Молдовы, направлявшийся в Германию. В кошельке мужчины было обнаружено румынское удостоверение личности. Документ оказался подделкой.

Оба мужчины заявили, что приобрели удостоверения личности у соотечественников, за 150 и 800 евро соответственно. Они намеревались использовать документы для поиска работы в Германии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.