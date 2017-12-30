Двое пострадавших в результате ДТП в Оргееве скончались в больнице

Речь идет о двух пассажирах машины марки Opel, которые были госпитализированы вместе с водителем. Полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью, пишет protv.md.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером вблизи села Миток Оргеевского района. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 21-летний парень, ударил сзади Opel Corsa в момент, когда тот хотел повернуть налево в сторону населенного пункта. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках возбужденного по этому поводу уголовное дела.