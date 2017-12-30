Двое пострадавших в результате ДТП в Оргееве скончались в больнице

Двое молодых людей, которые были доставлены в больницу после того, как машина, в которой они находились, попала в ДТП, скончались сегодня в больнице.
Речь идет о двух пассажирах машины марки Opel, которые были госпитализированы вместе с водителем. Полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью, пишет protv.md.
Напомним, инцидент произошел накануне вечером вблизи села Миток Оргеевского района. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 21-летний парень, ударил сзади Opel Corsa в момент, когда тот хотел повернуть налево в сторону населенного пункта. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках возбужденного по этому поводу уголовное дела.
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