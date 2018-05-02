Двое пострадавших в аварии на Рышкановке попали в больницу в тяжёлом состоянии (ВИДЕО)

Стали известны новые подробности ДТП с участием четырёх автомобилей, три из которых – такси.

Ранее мы сообщали, что в этой ночью в столичном секторе Рышкановка произошла серьёзная авария с участием четырёх автомобилей, среди которых три – от службы такси. В результате дорожного происшествия 6 человек были госпитализированы. На данный момент правоохранительные органы выясняют причину случившегося, анализируя записи с камер видеонаблюдения. По словам очевидцев, кто-то из участников дорожного движения превысил скорость.

По словам пресс-секретаря больницы скорой помощи Светланы Горе, двое из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии – это мужчины 20 и 37 лет. Один из них получил перелом позвоночника в поясничном отделе и черепно-мозговую травму, а второй поступил с контузией головного мозга, пишет protv.md.

В результате аварии больше всего пострадали автомобили BMW Х1 и Škoda. От сильного удара они превратились в груду металла, и вряд ли теперь подлежат ремонту. Два других автомобиля были повреждены в меньшей степени. На место происшествия прибыли пожарные, которые помыли проезжую часть.