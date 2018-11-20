Двое пострадавших при взрыве бытового газа в Дубоссарах

Вечером 15 ноября в одном из жилых домов в Дубоссарах произошёл взрыв бытового газа. В результате инцидента две женщины 48 и 32 лет получили серьёзные повреждения и были доставлены в Центральную городскую больницу.

Как удалось установить, взрыв произошёл из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования отопительной бытовой печи (УГОП-Н-9). Женщины предварительно не проверили, в каком положении находится кран подачи топлива на основную горелку, пишет mvdpmr.org.

По словам специалистов, оборудование проверялось около полугода назад и находилось в исправном состоянии.

На данный момент обе пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.