Двое пострадавших при взрыве бытового газа в Дубоссарах

Вечером 15 ноября в одном из жилых домов в Дубоссарах произошёл взрыв бытового газа. В результате инцидента две женщины 48 и 32 лет получили серьёзные повреждения и были доставлены в Центральную городскую больницу.
Как удалось установить, взрыв произошёл из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования отопительной бытовой печи (УГОП-Н-9). Женщины предварительно не проверили, в каком положении находится кран подачи топлива на основную горелку, пишет mvdpmr.org.
По словам специалистов, оборудование проверялось около полугода назад и находилось в исправном состоянии.
На данный момент обе пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
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