Двое полицейских за взятку в 6 000 леев “отмазали” водителя под наркотиками

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Два сотрудника ИП Сынжерей были задержаны сотрудниками НАЦ за пассивную коррупцию. Их подозревают в том, что они потребовали 6 000 леев, чтобы “замять” дело водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

На имена подозреваемых было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. В случае обвинительного приговора им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет со штрафом в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишением права выполнять определённую деятельность на срок от 7 до 10 лет.