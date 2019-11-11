Двое полицейских вымогали у пьяного водителя 150 евро, чтобы не привлекать его к ответственности

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Офицеры Национального антикоррупционного центра задержали двух патрульных полицейских из Дрокиевского района по подозрению в пассивной коррупции. Предполагается, что они вымогали у водителя 150 евро, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

По данным пресс-службы НАЦ, в ходе обысков в офисе патрульных были обнаружены два теста на алкоголь с результатами 0,48 мг/л и 0,78 мг/л без данных о лицах, которые их прошли. Кроме этого, были найдены деньги – 75 евро.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения, штраф в размере от 12 000 до 16 000 леев с лишением права занимать определённые должности на срок от 7 до 10 лет.