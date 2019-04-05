Двое подростков захотели покататься и угнали чужой автомобиль (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Задержанных жителей столицы подозревают в угоне автомобиля.

Утром 1 апреля в полицию обратился владелец транспортного средства. Мужчина заявил, что у него угнали автомобиль, припаркованный во дворе дома на шоссе Балкань. 69-летний владелец “Жигули” понёс убыток в размере 15 000 леев.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобиль был угнан путём взлома дверного замка. Действия злоумышленников попали на камеры наблюдения.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Несовершеннолетние признали свою вину, заявив, что хотели просто покататься. Стоит отметить, что 16-летний задержанный ранее был в поле зрения правоохранительных органов за кражи велосипедов.

Согласно действующему законодательству, наказание за подобное деяние предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.