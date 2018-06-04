Двое подростков угнали велосипеды из-под носа их хозяек

Двое подростков угнали велосипеды из-под носа их хозяек

С заявлениями в органы правопорядка обратились две жительницы поселка Маяк (Приднестровский регион).

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, из подъезда многоквартирного дома в ночь на 1 июня были похищены их два велосипеда. Транспортные средства находились в свободном доступе под лестницей.

Злоумышленников, а ими оказались 18-летний житель села Мочаровка и 15-летний житель села Карманово, сотрудники районного отдела внутренних дел задержали на следующий день. Как выяснилось, двое парней гостили в посёлке. Вечером они решили облегчить дорогу, вернувшись домой на чужих велосипедах.

Транспортные средства были изъяты и возвращены владелицам. По данному факту ведётся разбирательство.

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