Двое подростков рискуют получить срок за кражу тележки из магазина

Забавный инцидент произошёл вечером 18 ноября на одном из рынков в Тирасполе. Двое молодых весельчаков устроили “гонки” на продуктовой тележке по периметру автостоянки на ул. К. Маркса.

Как оказалось, двое друзей 17 и 19 лет “взяли напрокат” тележку в одном из местных магазинов по ул. Свердлова. По словам сотрудников милиции, молодые люди решили просто покататься по городу на таком необычном виде транспорта. Тем не менее, хулиганов доставили в отделение милиции для выяснения всех подробностей, сообщает mvdpmr.org.

Несмотря на очевидную невинность всей истории, молодым людям грозит наказание за “кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору”.