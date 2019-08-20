Двое подростков нашли фрагмент спортивной винтовки в воде во время купания

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Проржавевший металлический предмет, похожий на ствол огнестрельного оружия, в краеведческий музей принесли двое 14-летних жителей Дубоссар. Работники музея сообщили о новом экспонате сотрудникам милиции.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что днём 15 августа приятели отдыхали на диком пляже. Во время купания один из подростков наткнулся под водой на странный предмет. Свою находку несовершеннолетние сдали в музей.

Краеведы предположили, что это фрагмент спортивной винтовки выпуска 50-х годов прошлого века. Специалисты экспертно-криминалистического центра выскажут своё мнение о найденном предмете по завершении баллистической экспертизы.