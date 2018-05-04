Двое подростков держат в страхе целое село в Каушанском районе (ВИДЕО)

Пробираются в дома, взламывая их, крадут все, что попадется под руку, а если нечего красть – крушат всё внутри.

Так ведут себя в селе двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Пострадавшие от рук малолетних хулиганов люди обращаются в полицию, но там разводят руками, так как они несовершеннолетние, пишет protv.md.

Одна из ограбленных рассказала, что воры вынесли из ее дома компьютер, мобильный телефон, коробку с ювелирными изделиями, 900 евро, рубли и продукты. Прибывшие по вызову сотрудники полиции сперва задержали подростков, но затем отпустили.

От действий злоумышленников пострадали даже местный советник и примар села: у первого они ограбили дом, у второго – угнали машину и совершили на ней ДТП.

Родители одного из подростков говорят, что ничего из украденного он домой не приносят, и приструнить отпрыска они не в состоянии: у отца первая группа инвалидности, а мать периодически ездит работать заграницу.

Председатель Каушанского района Николае Горбан намерен разобраться в данном деле и устроить общее собрание села. По информации правоохранителей, в отношении несовершеннолетних уже были возбуждены 15 уголовных дел, из которых 14 – за кражи и 1 – за угон авто.