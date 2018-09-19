Двое подозрительных иностранцев были обнаружены на молдавской границе (ФОТО)

Гражданин Румынии и гражданин России находились в приграничной зоне, но не смогли пояснить пограничникам, зачем. Оба были обнаружены 18 сентября.

Около 15:00 патруль у КПП “Скулень” заметил человека, бежавшего по мосту из Румынии. При проверке выяснилось, что у него нет при себе никаких документов. Более того, он вел себя неадекватно. Мужчина рассказал, что ему 38 лет и что он гражданин Румынии, что позже подтвердилось. Было установлено, что гражданин незаконно пересек государственную границу. Он был передан в руки румынской пограничной полиции.

38-летний гражданин Российской Федерации был задержан на реке Прут, когда он изучал окрестности неподалеку от КПП “Скулень”, жалобу на него подали местные жители. Несмотря на то, что россиянину удалось доказать, что у него не было намерений незаконно пересекать границу, в его отношении был составлен административный протокол за нарушение правил нахождения в приграничной зоне. Мужчина заявил, что попросту осматривал окрестности и не знал о правилах.