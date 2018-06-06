Двое пьяных приднестровцев нарвали на берегу Днестра букет из «дурман-травы»

Двое пьяных приднестровцев нарвали на берегу Днестра букет из «дурман-травы»

В Рыбнице сотрудники милиции арестовали двух сквернословящих мужчин.

По данным МВД Приднестровья, органы правопорядка сопроводили нарушителей в отдел внутренних дел для составления протокола за «Мелкое хулиганство».

В ходе разбирательства были установлены личности данных граждан. Ими оказались приятели – 28-летний рыбничанин и 41-летний житель района. При личном досмотре из карманов одежды каждого из мужчин милиционеры изъяли измельчённое растение. По внешнему виду и запаху масса напоминала коноплю.

Протрезвевшие друзья рассказали, что «дурман-траву» они нарвали накануне вечером на берегу Днестра. Далеко не целебный сбор предназначался для личного употребления. По выявленному факту незаконного оборота наркотиков проводится разбирательство. Назначен и проводится ряд специальных исследований.

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