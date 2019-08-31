Двое патрульных понесут наказание за остановку водителей без причины

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Акт о нарушении был составлен на имя двух патрульных инспекторов, которые без весомого повода останавливали транспортные средства для проверки. Инцидент произошёл на одной из улиц столицы и был заснят очевидцами, пишет unica.md со ссылкой на tv8.md.

В ГИП сообщили, что по данному факту было начато служебное расследование. Если будет доказана вина патрульных, к ним применят соответствующие санкции.

Напомним, что ранее мы писали о нововведениях, касающихся запрета на остановку и проверку транспортных средств при отсутствии законных оснований.