Двое нетрезвых молдаван попытались незаконно пересечь границу, засыпав пограничный ров

Двое нетрезвых молдаван попытались незаконно пересечь границу, засыпав пограничный ров

Пограничники Подольского отряда задержали троих мужчин, которые на автомобиле “Жигули” незаконно пересекли границу с Украиной вне пункта пропуска.

6 апреля к линии украинской границы со стороны Молдовы подъехал автомобиль. Из него вышли три человека и начали быстро засыпать инженерный ров. После этого неизвестные попытались на транспортном средстве незаконно попасть на территорию Украины, пишет unn.com.ua.

К месту происшествия выдвинулась группа реагирования пограничников. Заметив правоохранителей, молодые люди покинули машину и прибегли к бегству. Однако вскоре трое нарушителей были задержаны вблизи границы.

Оказалось, что нарушители, будучи в нетрезвом состоянии и не имея никаких документов, решили попасть на территорию Украины, чтобы продолжить развлечения. Задержанные двое граждан Молдовы и гражданин Украины были доставлены в пограничное подразделение для привлечения к ответственности.

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