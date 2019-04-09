Двое нетрезвых молдаван попытались незаконно пересечь границу, засыпав пограничный ров

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Пограничники Подольского отряда задержали троих мужчин, которые на автомобиле “Жигули” незаконно пересекли границу с Украиной вне пункта пропуска.

6 апреля к линии украинской границы со стороны Молдовы подъехал автомобиль. Из него вышли три человека и начали быстро засыпать инженерный ров. После этого неизвестные попытались на транспортном средстве незаконно попасть на территорию Украины, пишет unn.com.ua.

К месту происшествия выдвинулась группа реагирования пограничников. Заметив правоохранителей, молодые люди покинули машину и прибегли к бегству. Однако вскоре трое нарушителей были задержаны вблизи границы.

Оказалось, что нарушители, будучи в нетрезвом состоянии и не имея никаких документов, решили попасть на территорию Украины, чтобы продолжить развлечения. Задержанные двое граждан Молдовы и гражданин Украины были доставлены в пограничное подразделение для привлечения к ответственности.