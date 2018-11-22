Двое несовершеннолетних задержаны за кражу из автомобиля (ВИДЕО)

В Комиссариат полиции сектора Ботаника поступил звонок из службы 112 о том, что из автомобиля, припаркованного на улице Куза Водэ, были украдены материальные ценности. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать двоих несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, уроженцев Унгень и Кишинэу.

При поддержке сотрудников Fulger лица, подозреваемые в краже из автомобиля Mercedes, были задержаны и доставлены в Инспекторат полиции Ботаника для выяснения обстоятельств. Полиция изъяла у нарушителей наушники, мобильный телефон и другие материальные ценности. Нанесённый материальный ущерб составил приблизительно 9 000 леев. Согласно первичной информации, несовершеннолетние разбили стёкла ещё у 5 автомобилей в секторе Ботаника. Подозреваемые признали свою вину.

Молодые люди ранее уже задерживались за подобные преступления. Было возбуждено уголовное дело за кражу. Несовершеннолетним грозит наказание в виде штрафа в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.