Забавы ради: на Ботанике двое подростков угнали авто (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали по горячим следам двух несовершеннолетних жителей столицы в возрасте 16 и 17 лет, подозреваемых в угоне транспортного средства. Ранее их привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

Утром 12 августа в полицию обратился 48-летний мужчина с заявлением об угоне его автомобиля Peugeot Boxer. Пострадавший сообщил, что припарковал транспортное средство во дворе дома, а утром не обнаружил авто на месте. Сумма нанесённого ущерба составила 38 760 леев.

Вскоре преступники были задержаны на ул. А. Дога сектора Рышкановка. Во время уголовного разбирательства несовершеннолетние признали свою вину, сообщив, что угнали машину, чтобы покататься по городу.

В соответствии с действующим законодательством подобное правонарушение наказывается штрафом в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.