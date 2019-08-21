Двое несовершеннолетних ограбили на улице подростка: столичная полиция задержала нарушителей (ВИДЕО)

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Двое несовершеннолетних жителей Кагульского района в возрасте 13 и 17 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении уличного грабежа.

Так, 14 августа в полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что его ограбили на улице И. Крянгэ сектора Буюканы. На месте происшествия 14-летний пострадавший рассказал, что двое неизвестных отобрали у него 250 леев и музыкальную колонку, после чего они скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре злоумышленники были опознаны и задержаны. В ходе уголовного разбирательства несовершеннолетние, ранее уже совершавшие правонарушения, признали свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством подобное нарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.