Двое несовершеннолетних и их вожак задержаны по подозрению в серии квартирных краж в столице (ВИДЕО)

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В период с 30 мая по 19 июня текущего года сотрудники ИП Рышкановки и ИП Ботаники зарегистрировали 7 квартирных краж.

По данным полиции, неизвестные проникали в квартиры, взламывая при этом окна или дверь, после чего забирали ценные вещи, денежные средства, украшения и технику. Своими преступным действиями злоумышленники нанесли ущерб приблизительно на 100 000 леев, передаёт realitatea.md.

В результате следственных мероприятий правоохранителям удалось идентифицировать организатора краж. Им оказался 21-летний житель Кишинева. Кроме этого, было установлено, что в преступлениях принимали участие двое несовершеннолетних без определённого места жительства в возрасте 15 и 17 лет. Они были исполнителями краж.

В среду, 26 июня, все трое подозреваемых были задержаны по подозрению в серии квартирных краж. Примечательно, что ранее они привлекались к ответственности за подобные преступления. Если их вина и на этот раз будет доказана, то им грозит до 4 лет лишения свободы.