Двое неизвестных напали на жителя Сорок и завладели крупной суммой денег

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Инцидент произошёл накануне вечером. По словам Светланы Талпэ, сотрудника пресс-службы ИП Сороки, 27 февраля поступил звонок о том, что двое неизвестных ударили жителя Сорок тяжёлым предметом по голове.

Неизвестные отобрали у жертвы 50 000 леев и личные документы, пишет observatorul.md. В свою очередь, пострадавший сделал 4 предупредительных выстрела из оружия, которым владел на законных основаниях. Сообщается, что пострадавший являлся владельцем обменного пункта.

Предполагаемые нападавшие – мужчины в возрасте 25-26 лет. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.