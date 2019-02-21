Двое нарушителей задержаны за незаконную рыбалку в пограничных водах (ФОТО)

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20 февраля в зоне ответственности пограничной полиции в Кагуле были задержаны за незаконный промысел двое мужчин с гражданством Молдовы и Румынии. Нарушителям удалось поймать около 80 кг рыбы разных видов. Общий ущерб составил более 40 000 леев.

Пограничники заметили лодку и двух мужчин, занимающихся рыболовством в водах озера Манта. По просьбе пограничников мужчины подплыли к берегу и прошли проверку. В лодке было обнаружено около 800 рыб, а также также 7 сетей общей длиной 700 метров.

Задержанными оказались 40-летний житель села Манта Кагульского района и 50-летний гражданин Румынии, у которого был вид на жительство на территории Молдовы с истёкшим сроком. Мужчины не смогли доказать законность своих действий, либо предоставить документы, разрешающие ловить рыбу.

Рыболовные снасти и пойманная рыба были изъяты. За незаконную ловлю рыбы задержанным грозит штраф в размере от 550 до 1 050 условных единиц, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 1 года.