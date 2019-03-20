Двое нарушителей попали в руки полиции после того, как напали на прохожего и ограбили его (ВИДЕО)

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Парень и девушка в возрасте 22 лет и 24 лет соответственно были задержаны сотрудниками полиции сектора Ботаника за нападение на улице на мужчину, у которого они отняли деньги.



Вечером 6 января в полицию обратился мужчина, сообщивший, что на него напали и ограбили. 53-летний житель Сынджеры рассказал правоохранительным органам, что во время того, как он стоял на конечной остановке троллейбуса, к нему подошли два незнакомца и силой забрали сумку, в которой находились деньги (4 571 леев), два мобильных телефона Nokia, проездной на троллейбус стоимостью 70 леев, документы, удостоверяющие личность. В результате сумма ущерба составила 6 141 леев.

В результате действий, предпринятых следователями и прокурорами, подозреваемые были задержаны. Они признали свою вину, заявив сотрудникам правоохранительных органов, что решились на преступление из-за отсутствия финансовых средств. Стоит отметить, что 24-летняя задержанная ранее уже была судима за аналогичные преступления.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.