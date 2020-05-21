Двое нарушителей границы ответят перед законом

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За последние два дня сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали два случая незаконного пересечения государственной границы.

Утром 20 мая недалеко от Бричан была задержана гражданка без удостоверения личности, которой удалось попасть из Украины в Молдову. 62-летняя жительница села Коржеуць Бричанского района рассказала, что заблудилась в пограничной зоне. Ей грозит наказание за незаконный переход государственной границы.

Еще одно правонарушение зарегистрировали в Кагуле. 35-летний гражданин Украины был задержан в 100 метрах от румынской границы. Мужчина признался, что намеревался добраться до Австрии, однако ему сообщили о прекращении деятельности КПП “Кагул”. Тогда гражданин решил нелегально добраться до пункта назначения.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.

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