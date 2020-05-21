Двое нарушителей границы ответят перед законом

Двое нарушителей границы ответят перед законом

За последние два дня сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали два случая незаконного пересечения государственной границы.

Утром 20 мая недалеко от Бричан была задержана гражданка без удостоверения личности, которой удалось попасть из Украины в Молдову. 62-летняя жительница села Коржеуць Бричанского района рассказала, что заблудилась в пограничной зоне. Ей грозит наказание за незаконный переход государственной границы.

Еще одно правонарушение зарегистрировали в Кагуле. 35-летний гражданин Украины был задержан в 100 метрах от румынской границы. Мужчина признался, что намеревался добраться до Австрии, однако ему сообщили о прекращении деятельности КПП “Кагул”. Тогда гражданин решил нелегально добраться до пункта назначения.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.

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