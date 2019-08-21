Двое мужчин задержаны по подозрению в серии краж: на полученные преступным путём деньги они купили дом и машину (ФОТО)

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Двое мужчин в возрасте 20 и 27 лет, проживающих в сёлах Новая Кобуска и Телица Новоаненского района, были задержаны по подозрению в серии краж со взломом. На полученные преступным путём деньги они купили дом и машину.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, подозреваемые были задержаны после того, как в ночь на 18 августа они проникли в дом, расположенный в Рышканском районе, но сосед заметил их. Мужчины покинули чужую территорию, ничего не украв.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были задержаны. Было установлено, что ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. В результате обысков полицейские обнаружили украденные вещи.

Подозреваемые признали свою вину. Им грозит до 10 лет тюремного заключения.