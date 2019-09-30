Двое мужчин погибли в Штефан-Водэ, врезавшись в авто на мотоцикле (ФОТО)

Двое мужчин погибли в Штефан-Водэ, врезавшись в авто на мотоцикле (ФОТО)

Двое мужчин в возрасте 25 и 26 лет из города Талмаз района Штефан-Водэ погибли в результате серьёзного ДТП. Они ехали на мотоцикле без регистрационного номера и на большой скорости, когда столкнулись с легковым авто.

По данным пресс-секретаря ИП Штефан-Водэ, за рулём автомобиля находился 65-летний житель того же населённого пункта. Его доставили в районную больницу, а затем перевезли в Кишинёв, так как состояние его здоровья ухудшилось.

Как сообщили в местной полиции, мотоциклом управлял 25-летний мужчина, у которого не было водительских прав, пишет tv8.md. На данный момент все обстоятельства инцидента выясняются.

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