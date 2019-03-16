Двое мужчин едва не утонули, пытаясь переплыть озеро Гидигич

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Спасатели предупредили пловцов о возможных рисках в случае погружения в холодную воду, однако они не послушали и решили всё же переплыть озеро.

Инцидент произошёл вчера, 15 марта, у озера Гидигич, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Двое мужчин подошли к берегу с намерением переплыть озеро. Спасатели, которые тоже там находились, предупредили смельчаков о том, что они могут не справиться с задачей из-за низкой температуры воды. Однако пловцы проигнорировали рекомендации и погрузились в воду.

Сотрудники спасательной станции направились за смельчаками на лодке. Доплыв до середины озера, у мужчин случился гипотермический шок в воде, температура которой составляла 6 градусов. Спасателям удалось в кратчайшие сроки вытащить пловцов из воды, предотвратив таким образом трагедии. После того, как мужчинам была оказана первая медицинская помощь, они были доставлены в Институт скорой медпомощи, где получат необходимый уход.

ГИЧС напоминает, что купание в холодное время года строго запрещено. Оптимальная температура воды для купания составляет 26-27 градусов, что бывает только в летний период года. На данный момент температура воды составляет 5-6 градусов. Для неподготовленных людей такая температура воды может привести к летальному исходу.

По словам спасателей, если человек находился какое-то время в холодной воде, его необходимо отвести в тёплое место, сменить мокрую одежду на сухую, накрыть одеялом и напоить тёплым чаем. В чрезвычайных ситуациях следует звонить в Службу 112.