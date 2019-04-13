Двое мужчин были доставлены в тяжёлом состоянии в больницу после серьёзного ДТП в столице (ФОТО, ВИДЕО)

Двое мужчин были доставлены в тяжёлом состоянии в больницу после серьёзного ДТП в столице (ФОТО, ВИДЕО)

Двое мужчин были госпитализированы в тяжёлом состоянии после того, как автомобиль, в котором они находились, столкнулся с другой машиной. В результате аварии транспортное средство перевернулось.

Инцидент произошёл сегодня, 13 апреля, на улице Узинелор в Кишинёве. По словам полиции, автомобиль марки Daewoo, в котором находился водитель и один пассажир, столкнулся с машиной Wolksvagen, управляемой 60-летним мужчиной. В результате аварии Daewoo перевернулся, а водитель и 20-летний пассажир получили серьёзные травмы и были госпитализированы в срочном порядке, передаёт protv.md.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Правоохранителям предстоит установить виновного в ДТП.

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