Двое молодых людей задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков (ВИДЕО)

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Двое мужчин в возрасте 18 и 28 лет были задержаны по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За незаконной деятельностью молодых людей около месяца следили сотрудники полиции и прокуратуры Сынжерей.

В результате полиция задержала подозреваемых во время перевозки наркотических веществ. В ходе обысков, проведённых в салоне автомобиля и домах задержанных, было изъято около 300 г наркотического вещества. За грамм проданного вещества подозреваемые получали 100 леев. Наркотики распространялись на территории Сынжерейского района и в Бельцах.

Обвиняемые находятся под превентивным арестом. Если они будут признаны виновными, мужчинам грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.