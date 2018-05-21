Двое молдаван засудили турагентство, по вине которого получили 10-летний запрет на въезд в Израиль

Два человека подали иск в суд на туристическую компанию и потребовали выплатить материальный ущерб в размере 1420 евро и моральный ущерб в размере 200 000 леев.

Мотивируя ходатайство, люди указали, что они обратились в компанию Ghest Tur SRL для совершения поездки в Израиль в регион Эйн-Бокек. Они заплатили 760 евро, транспортные расходы из Кагула в Тель-Авив и обратно. Однако, когда молдаване прибыли в Израиль, им отказали в въезде в государство: власти обнаружили, что бронирование отеля фальшивое. В итоге несостоявшиеся путешественники были вынуждены принудительно покинуть территорию Израиля и вернуться в Молдову, пишет bizlaw.md.

Заявители также указали, что они содержались под стражей в аэропорту Тель-Авива в течение двух дней, у них были изъяты документы и личные вещи. Более того, им было запрещено въезжать в Израиль на десять лет.

Истцы потребовали от туристической компании возврата денег, потраченных на поездку в Израиль, а также возмещения морального ущерба. Предварительная просьба о выплате денег не была удовлетворена туристическим агентством.

Суд Кагула одобрил иск частично, присудив истцам 693 евро материального и по 10 000 леев на каждого – морального ущерба. Впоследствии Апелляционная палата Кагула удвоила размер материального ущерба, и это решение оставлено в силе Высшей судебной палатой.

Так, туристическая компания должна заплатить истцам 1,350 евро материального ущерба и еще 20 000 евро морального ущерба.